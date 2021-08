UFFICIALE – Augustinsson lascia il Werder Brema per il Siviglia

Lo svedese Augustinsson è pronto a lasciare il Werder Brema.

Augustinsson piaceva anche al Napoli ma la destinazione finale sembra essere il Siviglia. Il comunicato del club tedesco:

“Augustinsson sta per trasferirsi in un club straniero, il Werder Brema ha concordato con lo svedese il passaggio in una nuova società”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Dalla Spagna sicuri: “Il PSG vuole anche Ronaldo”

Idea nerazzurra diventa concreta, Insigne considera il progetto Inter

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nicola Panico diventa papà, l’ex volto di Temptation Island mostra l’ecografia