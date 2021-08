Olympiacos su Manolas: il giocatore del potrebbe tornare a casa

Kostas Manolas, difensore del Napoli, avrebbe suscitato l’interesse dell’Olympiacos.

Il difensore del Napoli Kostas Manolas sarebbe finito nel mirino dell’Olympiacos. La notizia sta cominciando a circolare in queste ore: come riporta l’edizione odierna di Repubblica, il club greco starebbe pensando di presentare un’offerta al Napoli. D’altro canto la Società azzurra sarebbe pronta ad ascoltare qualsiasi proposta. C’è un altro dettaglio da non sottovalutare: il giocatore avrebbe voglia di tornare in Grecia, a casa sua: anche per questo l’affare potrebbe diventare qualcosa di concreto.

Dal quotidiano si legge:

“Il giocatore non ha mai nascosto la volontà di tornare a casa: l’Olympiacos sta pensando di presentare un’offerta, servono tra i 15 e i 18 milioni. Un ostacolo potrebbe essere l’ingaggio alto di Manolas (oltre 4 milioni di euro), ma la situazione potrebbe decollare in tempi brevi. Il Napoli è disposto ad ascoltare eventuali proposte, poi dovrà pensare a rinforzare il reparto arretrato che adesso conta appena di tre centrali dopo la cessione di Luperto. Senza Manolas, bisognerebbe pensare a due novità. A Maksimovic piacerebbe ricevere una chiamata per rimanere in azzurro e proprio per questo motivo non ha ancora scelto la sua nuova destinazione. Piace sempre Senesi del Feyenoord.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Augustinsson lascia il Werder Brema per il Siviglia

Dalla Spagna sicuri: “Il PSG vuole anche Ronaldo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nicola Panico diventa papà, l’ex volto di Temptation Island mostra l’ecografia