Atalanta-Napoli Spalletti ha due alternative per sostituire Di Lorenzo

Giovanni Di Lorenzo salterà Atalanta-Napoli, ma ci sono già due alternative pronte per Luciano Spalletti.

Giovanni Di Lorenzo sarà costretto a saltare Atalanta-Napoli a causa di un infortunio. Fortunatamente però Luciano Spalletti potrà contare su numerosi giocatori da poter schierare in campo, infatti ha già pronte due alternative a riguardo.

Il quotidiano Il Mattino analizza entrambe le possibilità, la prima è Alessandro Zanoli:

“Ha esordito ad Udine nel match di andata subentrando nel finale a Mario Rui e in Europa League negli ultimi minuti del match in Polonia contro il Lega Varsavia. In totale quindi sette presenza, l’ultima domenica scorsa al Maradona contro l’Udinese quando è entrato a dodici minuti dalla fine al posto dell’infortunato Di Lorenzo e si è disimpegnato benissimo mostrando qualità, intensità e personalità. A Bergamo potrebbe, quindi, la sua prima volta da titolare.”

Poi c’è l’alternativa Kevin Malcuit:

“Un terzino destro molto forte nella spinta che diventa una vera e propria ala aggiunta (è stato schierato anche da esterno alto) oltre ad essere affidabile nella fase difensiva.”

