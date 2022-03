Napoli, infortunio Di Lorenzo: oggi le visite a Villa Stuart

“Il Napoli e lo stesso giocatore – si legge – vogliono vederci chiaro sull’eventuale interessamento dei legamenti che al momento sembrano esclusi. La diagnosi farà partire pure il programma di recupero: se non dovessero sorgere complicazioni, Di Lorenzo potrebbe rientrare nel giro di un mese. La data cerchiata in rosso è quella del 24 aprile che per lui sarebbe una sorta di amarcord: il Napoli di scena al Castellani contro l’Empoli di Andreazzoli. Niente da fare per le gare con Atalanta, Fiorentina e Roma.”

