Caiazza: “ADL avrebbe rinnovano Insigne per un anno, in modo da monetizzare in estate”

Canale 8 – Salvatore Caiazza sull’affare Insigne-De Laurentiis: “Il patron aveva chiesto all’agente di Lorenzo di rinnovare per un anno, per monetizzare la cessione“.

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, ha preso parte alla trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ e ha svelato un retroscena sulla trattativa Insigne-De Laurentiis:

“Visto che stiamo parlando della situazione Insigne, vi svelo una notizia che non era uscita. Durante le contrattazioni Aurelio De Laurentiis aveva chiesto all’agente di Lorenzo Insigne di rinnovare per un altro anno per venderlo così in estate. Questo era un modo per il Napoli di monetizzare la cessione del capitano azzurro“.

