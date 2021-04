Materazzi: “Qualsiasi difensore vorrebbe giocare con Koulibaly, Manolas? Non è mai arrivato a Napoli”

L’ex campione del mondo non riesce a comprendere il motivo per cui Manolas stia faticando così tanto al Napoli

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter e campione del mondo con l’Italia nel 2006, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino, nella quale ha parlato anche dei difensori del Napoli, Kalidou Koulibaly e Kostas Manolas.

Queste le sue parole:

“Penso che chiunque vorrebbe giocare in coppia con Kalidou Koulibaly. Io per primo mi sarei sentito al sicuro, perché tanto, se non ci arrivo io, sono sicuro che ci arriva lui. Manolas sta facendo molta fatica? Il problema non è di certo l’intesa con Koulibaly. Il problema di Kostas Manolas non è certamente Koulibaly perché, ripeto, con Kalidou accanto ci vorrebbe giocare chiunque. Manolas è uno dei miei giocatori preferiti, ma ancora non è arrivato a Napoli, non è il calciatore che conosco io. Da tifoso del calcio lo reputo uno dei più forti difensori a livello europeo e non ho ancora capito cosa c’è che non lo fa rendere al meglio. Per me, al momento, resta una cosa davvero inspiegabile…”.

