Calciomercato – Arek Milik alla Juve, con l’arrivo del nuovo allenatore Pirlo salta tutto?

Arek Milik alla Juve: senza conferme entro il mese di settembre il Napoli lo venderà all’estero

Arkadiusz Milik è un obiettivo dei bianconeri ma, con l’arrivo del nuovo allenatore Pirlo al posto di Sarri, la Juventus sarà costretta a fare qualche riflessione in più. In ogni i caso, così come riporta Tuttosport, il Napoli ha fretta di vendere e, se non riceverà aggiornamenti positivi che riguardino la vicenda Milik entro settembre, proverà a cederlo all’estero.

