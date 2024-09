Napoli-Palermo, attesi circa 40mila tifosi al Maradona

Lo Stadio Diego Armando Maradona si prepara ad accogliere circa 40mila tifosi in occasione della sfida tra Napoli e Palermo.

Questa sera alle ore 21 Napoli e Palermo si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione della Coppa Italia. La gara, valida per i sedicesimi di finale, sarà vista dal vivo da circa 40mila spettatori.

Ne parla l’odierna edizione de Il Corriere dello Sport:

“Ci sarà un discreto colpo d’occhio allo stadio Diego Armando Maradona per Napoli-Palermo di Coppa Italia. In caso di successo, gli azzurri approderebbero agli ottavi di finale contro la Lazio. Sugli spalti saranno presenti ben 40.000 spettatori. Un numero importante considerando che si gioca durante la settimana e la Coppa Italia, almeno in questa fase, non ha un grande richiamo dal punto di vista mediatico.”

