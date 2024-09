Infortunio Meret, tempi di recupero incerti: pronto Caprile

Alex Meret ha rimediato un infortunio nel match contro la Juventus; Elia Caprile è pronto per prendere il suo posto.

Con l’infortunio di Alex Meret avvenuto la scorsa settimana il Napoli dovrà puntare su Elia Caprile. Sarebbero infatti ancora incerti i tempi di recupero del portiere friulano, anzi sembrerebbero essere più lunghi del previsto. All’inizio infatti si pensava che Alex Meret sarebbe tornato in campo dopo la sosta, cioè per la sfida contro l’Empoli, ma probabilmente non sarà così. Attualmente il giocatore sta effettuando la riabilitazione in quanto ha riportato una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra.

Di seguito le ultime riportate dal quotidiano Il Mattino:

“L’infortunio occorso a Meret durante il primo tempo di Juventus potrebbe prolungarsi più del previsto, toccherebbe quindi a Caprile difendere la porta del Napoli anche dopo la sosta per le Nazionali e precisamente per la trasferta di Empoli.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) -Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Palermo, attesi circa 40mila tifosi al Maradona

La SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi con largo anticipo allo stadio, per Napoli-Palermo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Luna Rossa vs Ineos: la finale della Louis Vuitton Cup per sfidare New Zealand