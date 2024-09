Galatasaray, Osimhen: “Voglio adattarmi il prima possibile”

Victor Osimhen, ex attaccante del Napoli, ha parlato di come sta vivendo la sua nuova avventura al Galatasaray.

Victor Osimhen è ormai un attaccante del Galatasaray ed è intervenuto in conferenza stampa dopo la gara contro il PAOK.

Di seguito le sue parole:

“Il campionato turco è molto impegnativo. Gioco in un’ottima squadra e sto cercando di adattarmi il più velocemente possibile. Vorrei andare in gol per la prima volta con la maglia del Galatasaray, stasera ci sono andato molto vicino con quel colpo di testa che si è infilato in porta con la deviazione di un difensore avversario. L’importante però, al di là del gol, è aiutare i miei compagni di squadra. La cosa più importante però è la vittoria: ringrazio i tifosi, ora continuiamo a vincere sia in campionato che in Europa. Voglio ringraziare i nostri tifosi di persona, sono molto felice di essere qui. Con Icardi e Batshuayi ho un rapporto eccellente, ci aiutiamo tutti. Per vincere le partite serve la mano del gruppo. Ci aiutiamo a vicenda affinché il Galatasaray vinca più gare possibili. Se non gioco io, ci sono loro che sono forti.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) -Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Infortunio Meret, tempi di recupero incerti: pronto Caprile

Napoli-Palermo, attesi circa 40mila tifosi al Maradona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Luna Rossa vs Ineos: la finale della Louis Vuitton Cup per sfidare New Zealand