UFFICIALE – Napoli-Monza affidata a Manganiello

La SSC Napoli ha reso noto che ad arbitrare la sfida di campionato contro il Monza ci sarà Gianluca Manganiello.

Napoli e Monza si sfideranno in campionato il prossimo 29 settembre. Per il match, che si terrà allo Stadio Diego Armando Maradona, l’AIA ha designato l’arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

Di seguito il comunicato della SSC Napoli in merito:

“Gianluca Manganiello dirigerà Napoli-Monza; i suoi assistenti saranno Vecchi e Cipriani, Monaldi quarto uomo. Al Var ci sarà Fabbri, Avar affidato a Meraviglia.

Direzione di gara numero 94 per Gianluca Manganiello in Serie A, la prima in questo campionato.

Sono 10 i precedenti del Napoli con Gianluca Manganiello a dirigere la sfida in Serie A, con i partenopei che hanno vinto in sette occasioni (1N, 2P), perdendo tuttavia nella più recente: 0-1 sul campo dell’Empoli il 20 aprile scorso.

Il Monza ha vinto nel suo unico precedente in Serie A con Gianluca Manganiello a dirigere la gara: 1-0 in casa contro il Sassuolo, lo scorso 28 gennaio.”

