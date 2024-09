Napoli-Palermo, idea turnover per Dionisi

Per la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Palermo Alessio Dionisi potrebbe decidere di effettuare il turnover.

Manca pochissimo alla sfida di Coppa Italia tra Napoli e Palermo ed è tempo di scelte anche per Alessio Dionisi.

Secondo quanto si legge sull’odierna edizione di Tuttosport il tecnico della squadra ospite potrebbe scegliere il turnover in campo:

“E sul fronte del Palermo? Turnover sì, ma ragionato con l’obiettivo di dare fastidio al Napoli e – perché no… – provarsela a giocare anche per il passaggio del turno. La montagna da scalare è altissima, però il Palermo un vittima eccellente l’ha già fatta in questa Coppa Italia (il Parma nei trantaduesimi) e vuole riprovarci al Maradona. Dionisi ragiona anche in ottica campionato, lunedì ci sarà la sfida a Bolzano con il Sudtirol, ed è per questo che farà un turnover a “macchia di leopardo”: un pezzo di squadra con i titolari e un altro con quelli che hanno avuto meno spazio finora.”

