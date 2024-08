Corriere dello Sport – Conte ha chiesto Kepa: non cambia il futuro di Meret

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle richieste di Antonio Conte. Il tecnico ha proposto Kepa Arrizabalaga tra i pali:

“Il gran finale, però, riguarda un insospettabile: riflessioni in corso sul futuro di Alex Meret. Fino a qualche giorno fa portiere titolare in copertina e al centro di una trattativa di rinnovo del contratto in scadenza 2025. Situazione da approfondire, da maneggiare con cura, e nel frattempo cominciano a venir fuori un po’ d’idee relative a profili sul mercato da tener presenti: il nome di Kepa Arrizabalaga, 29 anni, ha fatto un giro lungo e tortuoso e poi è riemerso tra le stesse montagne in cui si era perso nell’estate 2022, all’alba dello scudetto.

Quando il Napoli aveva deciso di puntare su uno tra il basco e Navas e quando Alex, per una notte o giù di lì, era stato a un passo dallo Spezia. Kepa ha un contratto fino al 2025 con il Chelsea – sei portieri in rosa – e un ingaggio da 6 milioni: spalmando lo su più anni, potrebbe diventare una chance. Anche insieme con lo stesso Meret, mica necessariamente in alternativa. Per ora, valutazioni senza contatti”.

