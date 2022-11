Polonia Argentina, ultima chiamata per Leo Messi

Polonia Argentina da dentro o fuori, Messi deve battere Lewandowski

Polonia Argentina è già una finale per l’Albiceleste. Messi rischia di lasciare l’ultimo Mondiale già stasera

Last dance per Messi, dentro o fuori contro Lewandowski e compagni per tenere in vita il sogno Mondiale. E’ già uno spareggio quello tra Polonia e Argentina, con entrambe le Nazionali chiamate a fare risultato per evitare l’eliminazione ed accedere alla fase finale del torneo. Polacchi con due risultati su tre mentre l’Albiceleste è costretta alla vittoria. Con il pareggio infatti, il risultato di Messico Arabia Saudita potrebbe far fuori la squadra allenata da Scaloni.

Messi, ora o mai più ma l’Argentina deve migliorare

La risposta contro i messicani non può bastare. Per larghi tratti di match l’Argentina è sembrata in preda alla disperazione, senza idee di gioco e solo una fiammata del 10 ha ribaltato la situazione. Lo psicodramma sfiorato potrebbe lasciare delle scorie per Messi e compagni.

Scaloni dovrà cambiare qualcosa perché, nonostante la vittoria, contro il Messico sono emersi tutti i limiti della Seleccion. Si va verso la prima da titolare di Enzo Fernandez, giovane talento del Benfica, scuola River, autore di un gol capolavoro nell’ultima sfida.

La Polonia sarà avversario tosto, forte anche della possibilità di contare su due risultati su tre. Difesa solida e Szczesny in grande spolvero, i polacchi, primi nel girone a 4 punti, hanno tenuto inviolata la porta in entrambe le partite. Tutti gli occhi degli argentini saranno su Lewandowski, pronto a vendicare il Pallone d’oro assegnato a Messi 2 anni fa.

Polonia Argentina vale molto di più di una qualificazione agli ottavi. L’eliminazione della Seleccion sarebbe il primo grande colpo di scena di una competizione che sta regalando sorprese.

Potrebbe essere l’ultimo tango di Messi in Nazionale. Lionel è costretto a vincere, per non perdere l’ultimo treno, quello del sogno più grande. Regalare al suo popolo la terza Coppa del Mondo, sulle orme di Diego.

Fonte foto in copertina https://www.facebook.com/leomessi

Mario Porcaro