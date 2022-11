Calciomercato Napoli, Frattesi grande obiettivo ma c’è un piano B

Calciomercato Napoli, Giuntoli punta Frattesi ma resta viva la pista Samardzic

Calciomercato Napoli, Frattesi rinforzo per Spalletti ma Giuntoli non molla la pista Samardzic.

Il Mondiale ha messo in pausa la grande cavalcata del Napoli ma gli azzurri non restano fermi a guardare. Giuntoli si muove per rinforzare ancor di più la rosa a disposizione di Spalletti, puntando forte sull’acquisto di un centrocampista. Il primo nome sulla lista è quello di Davide Frattesi, interno del Sassuolo, scuola Roma. Proprio i giallorossi, forti di una percentuale sulla cessione del calciatore, sono i grandi avversari da battere per assicurarsi le prestazioni del centrocampista. Proprio per questo non è da escludere un piano B, quello che porta al nome di Samardzic, giovane talento dell’Udinese.

Centrocampista moderno e trequartista atipico, Giuntoli prova a pescare un altro Jolly

4 gol in 15 partite, tanta corsa e inserimenti senza palla, Frattesi è il prototipo del calciatore moderno, capace di fare tutto e di farlo bene. Tipico centrocampista box to box, mezz’ala, all’occorrenza trequartista atipico, il centrocampista si sposerebbe benissimo con le idee calcistiche di Spalletti. Sia il tecnico che Giuntoli sanno che potrebbe essere l’uomo giusto per rinforzare una rosa già di suo fortissima.

La forte concorrenza della Roma, già vicina all’acquisto nella sessione estiva di calciomercato, lascia spazio ad altre idee. Samardzic su tutti. Caratteristiche simili a quelle di Frattesi ma con un sinistro da fare invidia ai grandi nomi. Protagonista della buona stagione dell’Udinese, il ventenne tedesco, di origini serbe, ha fatto intravedere tutto il suo potenziale, regalando giocate da fuoriclasse assoluto.

La sensazione è che entrambi potrebbero aggiungere un quid importante agli azzurri, aiutando sin da subito il Napoli nella lotta Scudetto. Tutti e due potrebbero ricoprire il ruolo di trequartista atipico, tanto amato da Spalletti, così come potrebbero essere una valida aggiunta nelle rotazioni dei due di centrocampo.

Giuntoli prova a pescare un nuovo Jolly, questa volta guardando in Italia, nel tentativo di trasformare il sogno Scudetto in realtà.

Mario Porcaro