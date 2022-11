Gravina: “La città di Napoli merita la Nazionale di calcio al Maradona”

Gravina, su Napoli che accoglierà la Nazionale di calcio al Maradona per le qualificazione ai prossimi Europei

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento ‘Calcio & Welfare’ ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, cominciando l’intervista con la Nazionale che il prossimo 23 marzo tornerà a Napoli per le qualificazioni ai prossimi Europei contro l’Inghilterra:

“Napoli merita la nazionale di calcio. In questo momento è un bellissimo vulcano, pieno di entusiasmo e passione. Questo entusiasmo e passione per il calcio e per la città non può che far bene alla Nazionale. Abbiamo diversi ragazzi che fanno parte del Calcio Napoli, è il momento giusto per far tornare la Nazionale al Maradona in una sfida ricca di appeal come quella con l’Inghilterra. Abbiamo grande considerazione della città di Napoli e dei tifosi.

Nazionale fuori dal Mondiale? Ci vuole tempo, i risultati non possono essere acquisiti subito, è un progetto di medio-lungo termine. Nel 2021 abbiamo centrato un grande obiettivo, grazie anche a una serie di coincidenze positive. Con altrettante coincidenze, ma stavolta negative, non ci siamo qualificati per il Mondiale. Vogliamo migliorare e creare i presupposti affinché questo non accada più perché i giovani meritano di vedere uno spettacolo come quello del Mondiale.

