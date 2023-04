Sky Sport – Osimhen fa passi in avanti: stamattina si è allenato da solo a Castel Volturno.

Victor Osimhen sta cercando di farsi trovare pronto in vista dell’andata dei quarti di Champions contro il Milan. Questa mattina, nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra da Spalletti, il nigeriano si è diretto a Castel Volturno per l’allenamento. Ha svolto un lavoro personalizzato facendo un po’ di corsa. Rimane massima prudenza, ad oggi non è possibile sbilanciarsi sulla possibilità che riesca a recuperare prima di martedì. Tuttavia, ci sono stati passi avanti anche oggi. Nella giornata di ieri Victor si è allenato solo in palestra sul tapis roulant, mentre oggi è tornato a lavorare sul campo.