Mediaset – Mauro: “Gol della Lazio da annullare! La Juve ha un problema col sistema calcio”.

Massimo Mauro, in diretta a ‘Pressing’, non è riuscuto a trattenere la rabbia ed ha espresso la sua opinione sul gol irregolare della Lazio contro la Juventus: ”5 minuti dopo l’ingiustizia del gol di Milinkovic la Juve sembrava un’altra squadra. Come si fa a dire che questa non è una spinta chiara? Dopo aver visto queste immagini al Var perché non annulla? Anche perché mi sembra chiaro che la Juventus abbia un problema col sistema calcio…”.

In seguito alla protesta sull’ingiustizia, Mauro si è concentrato anche sulla decisione di chiusura del settore di tifosi della Juventus, dopo quanto accaduto in Coppa Italia contro l’Inter: “Se mi consentite: vengono perdonate le curve di Lazio e Roma e invece quella della Juventus viene punita. Io non capisco perché: sono d’accordo con l’indulgenza verso le curve di Roma e Lazio, ma perché si punisce la Juventus che in due ore ha trovato i colpevoli dei cori razzisti?“.

Fonte foto: MediasetInfinity screenshot

