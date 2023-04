La Gazzetta dello Sport – Bagni: “Napoli ha un calo fisico, ma batterà il Milan: vi spiego perché”.

Salvatore Bagni, ex azzurro, ha fatto il punto della situazione sul prossimo match di Champions League, che vedrà come protagoniste Milan e Napoli.

“Un mese fa non ci sarebbero stati dubbi sul successo del Napoli, che ora appare un po’ in calo fisicamente. Ma resto convinto che, oltre ad aver vinto lo Scudetto strameritando, gli azzurri riusciranno a qualificarsi. Sapete perché? Anche senza Osimhen Spalletti ha alternative e Kvara in più, Pioli appena toglie qualche titolare succede quanto visto contro l’Empoli“.

