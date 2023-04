Champions, Milan-Napoli: dove guardare il match in streaming e tv

Champions League, Milan-Napoli: ecco dove guardare il match in streaming e tv.

Il match di Champions League, tra Milan–Napoli sta arrivando. La sfida in programma mercoledì sera a San Siro, sarà visibile in diretta esclusiva, in tv e streaming, sulla piattaforma Amazon Prime Video. Per poter guardare il match in streaming, si potrà accedere al sito ufficiale o scaricando l’app sui dispositivi mobili: pc, tablet o smartphone.

La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini, affiancato, con il ruolo di seconda voce, dall’ex Milan Massimo Ambrosini.

