Bianchin: “Milan e Napoli sono al 50 e 50. Assenza Osimhen? Pesa molto”

Il giornalista Luca Bianchin, ha parlato della sfida tra Milan e Napoli: “Mercoledì un altro Milan? Sì, assolutamente. Al netto di problemi fisici poche volte come questa ci sono zero dubbi sulla formazione di mercoledì, poi vedremo come Pioli sistemerà i giocatori in campo. Credo che Spalletti abbia passato una settimana a pensare al Milan, quindi arriverà al compito in classe con delle soluzioni e delle contromosse che non sono solo aggiungere Osimhen, ma delle posizioni cambiate, un approccio diverso, più o meno aggressività, opzioni differenti in uscita. Il Milan può farsi acqua, cioè liquido, che cambia. La formazione che scenderà in campo, più di altre, ha la possibilità di variare in corsa, nei tre centrocampisti, con Theo, con Diaz… Inevitabilmente Pioli cambierà a gara in corso, perché credo impossibile che tutto possa andare dritto come domenica scorsa. Credo che il Milan debba tentare di opzionare un pezzo di qualificazione all’andata”.

Quanto pesa l’assenza/presenza di Osimhen?

“Pesa molto, non solo per il valore in sé del giocatore, ma anche per una questione tattica come sui lanci lunghi con criterio per un giocatore così fisico e veloce contro un Kjaer che, sul lungo, farà fatica a tenerlo. Cambia tanto sicuramente. Il Milan preparerà la partita immaginando che ci sia Osimhen e l’essere più o meno aggressivi è influenzato tanto dalla presenza del 9 nigeriano”.

Percentuali qualificazione?

“Sono vicine al 50 e 50. Il Napoli ha diritto a pretendere qualche punto percentuale in più per la stagione che ha fatto e per il vantaggio del ritorno in casa. Comunque, la partita di campionato ha rimesso le cose a livello. Luigi Garlando, sulla Gazzetta, dopo il sorteggio ha scritto che non vedeva il Napoli favorito, anche se non si può certo dire che sia sfavorito. Siamo sul 50 e 50”.

