Calciomercato, al momento nessun interesse per De Paul

De Paul non sembra interessare al Napoli

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Rodrigo De Paul non è un profilo che al momento interessa al Napoli. In passato il club azzurro ha fatto seguire l’argentino, sondando anche il terreno per una sua eventuale cessione. Ma i rumors della scorsa settimana non sembrano trovare conferme, attualmente De Paul non è un obiettivo del Napoli nonostante Giuntioli stia continuando a tenerlo sotto osservazione.

