Lille, Osimhen e Gabriel ceduti entro Luglio. Il club lo comunica al DNCG

Il Lille ha comunicato la cessione di Osimhen e Gabriel

Arrivano ulteriori aggiornamenti dalla Francia, per quanto riguarda la trattativa per la cessione di Victor Osimhen al Napoli. Coem riportato da quotidiano francese L’Equipe, il Lille avrebbe comunicato al DNCG che entro fine Luglio verrano ceduti sia l’attacante nigeriano che il difensore Gabriel. Il DNCG è l’organismo che supervisiona i conti delle società francesi, ed il Lille ha estremo bisogno di vendere per rientrare in alcuni parametri. Comunicando la cessione, il club francese potrebbe contabilizzare entrambe le operazioni per la stagione 2020-2021. Altra notizia che non fa altro che avvicinare Osimhen al Napoli, dopo le indiscrezioni delle visite mediche già svolte in gran segreto sabato scorso.

