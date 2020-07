Allan, sarà addio a fine stagione. Tre club inglesi sul brasiliano

Allan dirà addio a fine stagione

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal, è intervenuto il collega della Rai Ciro Venerato il quale ha dato aggiornamenti sulla vicenda Allan. Ecco quanto dichiarato:

“Allan andrà via, al suo posto può arrivare Vlasic che è un calciatore diverso, più di palleggio, ma sembrerebbe che il Napoli voglia un centrocampista così e non ‘alla Allan’. Per il brasiliano si è inserito anche Jorge Mendes nell’affare, proverà a portarlo in Premier League. Ci sono Everton, Wolverhampton e un altro club”.

