Napoli, emergenza attacco con il Parma. Milik squalificato, Mertens ancora in dubbio

Il Napoli in emergenza

Secondo quanto riporato da Sky Sport, si profila un’emergenza in attacco per il Napoli in vista dell’impegno di Parma. Contro i ducali mancherà Milik, che dopo l’ammonizione rimediata contro l’Udinese salterà la trasferta per squalifica. Dries Mertens dopo la botta rimediata nello scontro con Becao non è al meglio, le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Nel caso in cui il belga non dovesse farcela, Gattuso dovrà inventarsi qualcosa per il reparto offensivo.

