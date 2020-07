Giudice Sportivo: gli squalificati per la 35ª giornata di Serie A

Giudice Sportivo, i calciatori squalificati per la 35ª giornata giornata di serie A. Sono nove al momento i calciatori squalificati, in attesa del posticipo in programma questa sera tra Lazio e Juventus; a questi va aggiunto il laziale Patric che tornerà nella 36ª.

Napoli, Milik salterà la trasferta di Parma, il centravanti polacco aveva buone chance di partire dal primo minuto visto l’infortunio rimediato da Mertens. Dolorose anche le assenza di Amrabat, una delle sorprese di questo campionato, e Hateboer.

Hans Hateboer, Atalanta

Mitchell Dijks, Bologna

Andrea Carboni, Cagliari

Gianmarco Ferrari, Sassuolo

Nikolas Spalek, Brescia

Jacopo Petriccione, Lecce

Sasa Lukic, Torino

Sofyan Amrabat, Verona

Arkadiusz Milik, Napoli

