Rai – Osimhen, il Napoli smentisce le visite: mercoledì faccia a faccia con l’agente

Osimhen, il Napoli smentisce le visite mediche, la situazione

Victor Osimhen aveva chiesto tempo al Napoli per valutare anche altri club per il suo futuro e, secondo quanto riferito dall’esperto Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro aveva risentito della botta. Il Liverpool aveva avuto colloqui con l’entourage del giocatore, ma ci si è limitati a questo. Dunque, adesso, la società partenopea è più ottimista, nonostante abbia smentito che le visite mediche siano già state svolte.

IL PROGRAMMA – Entro mercoledì – come riferisce Venerato – il Napoli proverà a parlare nuovamente con il nuovo agente dell’attaccante del Lille, William D’Avila, ma stavolta vis a vis e non più tramite Skype, in modo da gettare le basi del contratto che andrà rimodulato.

L’accordo precedente era a 5 milioni lordi a stagione (3,6-3,7 netti grazie al Decreto Crescita), ma ora va rivisto. A questa cifra, poi, andrebbero aggiunto bonus e commissioni.

