Calciomercato Napoli, l’uomo chiave per Milik alla Juve è Bernardeschi

L’uomo chiave per vedere Arek Milikin maglia Juve è FedericoBernardeschi. Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli aprirebbe un discorso ufficiale con i bianconeri per l’attaccante polacco solo con l’inserimento nella trattativa dell’ex esterno della Fiorentina.

Così scrive il quotidiano: “Intanto Paratici insiste sempre per Arkadiusz Milik, che non ha intenzione di rinnovare il contratto con il Napoli (2021) e ha in testa soprattutto la Juventus. Una trattativa ufficiale tra i club non è ancora cominciata, ma sottotraccia si lavora da tempo. E nonostante tutte le difficoltà, un compromesso è possibile grazie a Federico Bernardeschi, pallino di Rino Gattuso”.

