Calciomercato Napoli, Giuntoli vuole chiudere Osimhen per 60 milioni

Settimana decisiva per la trattativa imbastita con il Lille per portare in azzurro Victor Osimhen. Dell’affare scrive l’edizione odierna de ‘Il Mattino‘, provando ad anticipare le prossime mosse del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

“Con il Lille la situazione è sotto controllo, con il Napoli che si è detto pronto ad accontentare il club francese con un’offerta da 60 milioni senza inserire contropartite. Il resto della trattativa da limare è con l’agente del giocatore che da una settimana ha comunicato di volere un leggero ritocco verso l’alto della sua commissione. Giuntoli da oggi si rimetterà al lavoro perché la volontà è quella di chiudere l’accordo al più presto per evitare che si inneschino delle pericolose aste con altre pretendenti che potrebbero bussare alla porta di Osimhen da un momento all’altro”.

