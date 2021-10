Antonio Conte torna in panchina, contatti con il Manchester United

Antonio Conte può dire si allo United

Come riportato dal tabloid britanicco The Guardian, il Manchester United avrebbe contattato Antonio Conte per sostituire Solskjaer. La dirigenza dei red devils non è per niente soddisfatta dei risultati in questo inizio di stagione, con il tecnico norvegese che ora rischia l’esonero. La sconfitta per 0-5 ad Old Trafford contro il Liverpool, non ha fatto altro che aggravare la posizione di Solskjaer. Conte avrebbe anche il placet di Ronaldo, che sempre secondo il tabloid, avrebbe espresso parere farovole al suo arrivo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bergonzi sul fallo ad Anguissa: “Live non avrei dato rigore, ma da VAR avrei consigliato a Massa il monitor”

Ass. De Ieso: “Tavolo tra sindaco e tifosi per riportare gli Ultras allo stadio, ma serve responsabilità”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucciso da colpo pistola in azienda, arrestato proprietario