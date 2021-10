A Roma come a Firenze, insulti razzisti a Victor Osimhen. La FIGC apre l’indagine

A Roma nuovi insulti a stampo razziale

Come già successo a Firenze con Koulibaly, anche ieri allo stadio Olimpico di Roma ci sono stati nuovi episodi di razzismo. Questa volta il destinatario è Victor Osimhen, tanto che il Giudice Sportivo all’interno di un comunicato ha annunciato un supplemento di indagini. Ecco quanto riportato:

“Il Giudice sportivo, in relazione al coro discriminatorio di matrice razziale nei confronti del calciatore Victor Osimhen (Soc. Napoli) dispone, a cura della Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi nel dettaglio la durata e la dimensione del coro stesso, confermando che il coro non si è ripetuto successivamente agli annunci effettuati, nonché in ordine alla collaborazione della Società Roma per l’individuazione dei responsabili, acquisiti se del caso elementi dai responsabili dell’Ordine pubblico”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Antonio Conte torna in panchina, contatti con il Manchester United

Roma-Napoli, Koulibaly: “Dispiace non aver vinto, ma non prendere gol qui non è da tutti”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Consenso per Joe Biden ai minimi: ora è al 43,4%