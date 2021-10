Roma-Napoli, Koulibaly: “Dispiace non aver vinto, ma non prendere gol qui non è da tutti”

Gli azzurri vedono interrompersi ad 8 la propria striscia di vittorie consecutive

Kalidou Koulibaly a commentato la gara tra Roma e Napoli ai microfoni di DAZN nel post partita.

Queste le sue parole:

“Stasera raccolto un buon punto, difficile vincerle tutte, sapevamo che non avremmo affrontato la Roma vista giovedì, il loro pubblico li ha spinti tanto e noi siamo contenti di aver difeso la posta senza prendere gol. abbiamo fatto una buona partita, peccato per il gol in fuorigioco di Osimhen, possiamo sempre imparare tutti, gli uni dagli altri. Davanti possiamo fare gol in tutti i momenti, peccato non esserci riusciti oggi.

Mantenere questa solidità e venire a Roma senza prendere gol non è da tutto. Rrhamani? Amir è un grande difensore e l’ha dimostrato già dalla scorsa stagione. Vogliamo sacrificarci per tutti, anche Fabian ha fatto una gran rientro, nessuno è più importante dell’altro. Siamo un grande gruppo dentro e fuori dal campo, uniti fino alla fine. Scudetto? e troppo presto, non siamo davanti di 10 punti ma a pari con il Milan, vedremo tra 3 o 4 mesi. La fascia da Capitano è un grande orgoglio, mi fa molto piacere il primo primo capitano è Insigne. Sono a Napoli da anni e amo la città”.

