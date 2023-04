Corriere del Mezzogiorno – Milan-Napoli, Simeone non ci sarà: oggi gli esami strumentali per capire i tempi di recupero.

In attesa di novità su Osimhen e Raspadori, la prima notizia che trova conferma è che a San Siro non ci sarà Giovanni Simeone. Dopo l’infortunio procuratosi a Lecce, l’attaccante, nella giornata di ieri, a Castel Volturno ha fatto soltanto terapie. Invece in quella di oggi di oggi lo staff medico sarà impegnato a fare gli esami strumentali, per conoscere la diagnosi precisa del risentimento alla coscia destra. In modo da riuscire a capire anche i tempi per il recupero.

