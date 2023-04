Corriere del Mezzogiorno – Speranza Osimhen, può rientrare in gruppo ad una condizione.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, oggi per Osimhen sarà il giorno decisivo, per capire se sarà possibile provare a recuperarlo entro domani. Lo staff medico farà gli esami strumentali per rendersi conto a che punto è la lesione distrattiva all’adduttore sinistro. Ad oggi Victor è stato costretto a saltare la sfida contro il Milan e quella contro il Lecce. Tuttavia, sta gradualmente intensificando il suo lavoro. Si è allenato da solo a Pasqua e nella giornata di ieri ha svolto esercizi individuali in campo ed in palestra. Inoltre, se gli esami di oggi dovessero dare risposte incoraggianti, l’attaccante proverà a rientrare in gruppo con i compagni, almeno per una parte della seduta.

