Roma-Napoli, Mourinho: “Partita dura e intensa, è stato un bello spettacolo”

Roma-Napoli, Mourinho a fine partita

Al termine di Roma-Napoli, il tecnico dei giallorossi Josè Mounrinho ha rilasciato alcune dichiarazione ai microfoni di DAZN. Ecco quanto detto:

“Per me è stata una grande partita, ho avuto la sensazione che con tutta la pressione sia stata una gara di alto livello. Lo 0-0 mi sembra buono, come poteva essere 1-0 per noi o 0-1 per loro. La gara è stata dura per tutte e due le squadre, c’è stata intensità e tanta concentrazione, nessuna paura ma rispetto da tutte le parti. Abbiamo chiuso bene, è stata una partita di alto livello.

Come ha visto la fase difensiva? Penso che i due terzini stiano migliorando, la copertura di Veretout e Cristante è molto buona, uno si sente meglio nell’uscire a pressare e l’altro dà copertura. Per noi era importante anche il lavoro di Zaniolo e Mkhitaryan, per la posizione di Fabian Ruiz che è importante per loro. Abbiamo giocato con un 4-4-2 difensivo, con molto pressing e intensità. Ho visto una stanchezza che mi piace, di gente che ha lavorato tanto. Oggi è stata una partita dura, abbiamo avuto le nostre occasioni ed è stata una partita che è quasi unica, siamo stati espulsi io e Spalletti.

Quanto credevate nella vittoria, per riscattare la batosta di Bodo? Quando si fa una cagata grossa come la nostra la partita seguente è sempre molto difficile, ha un peso diverso. Giocare contro il Napoli non è facile. La squadra l’ha fatto, ha provato a vincerla, ma è chiaro che bisognasse essere anche umili, come ho detto ieri. Loro volevano vincere e anche noi. Lo spettacolo magari non è stato fantastico, ma mi sono stancato anch’io dalla panchina.

Per lei, meglio la Roma vista stasera o quella contro la Juventus? Sono state due partite diverse. Abbiamo dominato di più la partita con la Juventus, avendo il controllo della palla e non giocando in transizione, anche perché la Juve non pressa come il Napoli e resta bassa. Contro i bianconeri mi è piaciuto molto la capacità di dominare il gioco, oggi invece l’organizzazione e il modo in cui abbiamo ‘controllato’ Osimhen. Sono due partite che mi sono piaciute in maniera diversa, mi dà la sensazione che la squadra di 11-12-13 giocatori mi piace. C’è materiale umano per imparare. Abbiamo giocato contro una delle 3-4 squadre più forte d’Italia. Siparietto con Insigne? Insigne è un ragazzo divertente. Scherzavamo lì. Lui è molto pesante, parla sempre con l’arbitro a chiedere il cartellino qui e il cartellino là. Gli ho detto ‘Gioca che sei bravo e non pensare all’arbitro’. Vado a casa con la sua maglia”.

