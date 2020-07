UFFICIALE – France Football: “Il Pallone d’Oro 2020 non verrà assegnato”

La clamorosa decisione di France Football: il Pallone d’Oro 2020 non verrà assegnato

France Football, annuncia che il Pallone d’Oro 2020 non verrà assegnato in seguito alla pandemia da Coronavirus. È la prima volta dal 1956, anno in cui il prestigioso trofeo individuale fu istituito dalla rivista France Football. Ad annunciarlo è stato lo stesso magazine francese sul propriosito ufficiale: “È un anno così strano che non possiamo considerarlo normale – così ha dichiarato il caporeddatore Pascal Ferré – Circostanze eccezionali, decisione eccezionale. Non ci sono le sufficienti condizioni di equità. Abbiamo iniziato a parlare di questa ipotesi almeno due mesi fa. Non è una decisione che abbiamo preso alla leggera”.

