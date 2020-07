Parma-Napoli, azzurri senza Mertens e Milik: chi come centravanti?

Il Napoli si appresta ad affrontare il Parma nella sfida di mercoledì in programma alle 19.30 al Tardini. Gli azzurri saranno quasi sicuramente senza Dries Mertens, colpito duro ieri nel match contro l’Udinese. Un problema alla schiena potrebbe spingere Gattuso a fare a meno del belga nella prossima partita.

Contro il Parma però non ci sarà neanche Arkadiusz Milik, entrato ieri in campo al posto di Mertens: il polacco ha prima segnato il gol del momentaneo pareggio e poi si è fatto ammonire. Era diffidato e di conseguenza salterà la prossima partita. Con Llorente fuori rosa il Napoli dovrà necessariamente reinventarsi in attacco: Insigne e Politano dovrebbero giocare sulle fasce ed uno tra Lozano e Callejon potrebbe fungere da falso nueve.

