Osimhen-Psg entra nel vivo: i francesi inseriscono contropartite

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Psg per Osimhen. L’affare entra nel vivo, il Napoli non scende sotto i 100 milioni e il club parigino prova inserendo delle contropartite: “Campos, che conosce Victor sin dai tempi del Lilla e lo adora, sta giocando su due tavoli. Il primo in casa: per creare lo spazio giusto al suo pupillo, infatti, deve cedere Kolo Muani.

Il secondo, invece, è azzurro: per limare il prezzo sta proponendo contropartite tecniche. Nell’ordine: il centrocampista spagnolo Soler e l’esterno destro francese Mukiele, ma non convincono. Al Napoli, invece, piacciono il trequartista coreano Kang-in Lee, ma il Psg non lo cede; e il centrocampista uruguaiano Ugarte, che però pare sia promesso allo United. Bisogna ragionare cash, insomma”.

