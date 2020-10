Juve-Napoli, l’avv. Grassani: ” Ecco cosa faremo in caso di sconfitta a tavolino”

Il Napoli non prende nemmeno in considerazione l’idea di una sconfitta a tavolino contro la Juventus.

La società azzurra ritiene di essere nella ragione e che le motivazioni di forza maggiore siano reali e che, pertanto, non è potuta partire per Torino.

In attesa di sapere quali saranno le decisioni del giudice sportiva, la società azzurra prepara la propria linea difensiva.

Il legale del napoli, l’avvocato Mattia Grassani, intervistato dal quotidiano Il Mattino, a tal proposito ha risposto così:

“3-0 a Tavolino? Il provvedimento non ci troverebbe per niente d’accordo. Non lo accetteremo e quindi percorreremo tutte le strade possibili per far valere le nostre ragioni. Quindi anche Corte Suprema e CONI. La squadra è stata presa nel mezzo: avrebbe comunque disatteso una delle due disposizioni. La società ha provato anche la mediazione amichevole ma il messaggio non è stato recepito. Il Napoli non è partito perché si sono verificati degli eventi improvvisi, come due comunicazione dell’ASL e il provvedimento del capo di gabinetto della Regione che vietava la partenza. Si rischiavano sanzioni penali e non era un rischio da correre”.

