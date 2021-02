Domina l’Atalanta contro il Napoli, ma non porta la vittoria a casa

Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “Il Napoli non ha fatto bene in campo, il pareggio arriva solo grazie ad Ospina”.

Il Napoli, che tutto in difesa ha cercato il vantaggio, non ha fatto una gara brillante. Ospina salva la squadra in extremis

“Il Napoli dovrebbe fare un esame di coscienza, se gli avversari fossero arrivati al gol, avrebbero inesorabilmente perso. La mancanza di precisione, degli attaccanti dell’Atalanta, ha giovato agli azzurri.

Analizzare la partita vale a dire portare avanti una sola concezione: l’Atalanta ha dominato sulla squadra di Gattuso per quasi tutta la gara.

Soprattutto a centrocampo, totalmente sbaragliati, dove De Roon e Freuler portano a passeggio i quattro uomini quasi in linea del “nuovo” modulo di Gattuso.

I complimenti vanno ad Ospina che si è fatto trovare sempre pronto all’occorrenza”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cesarano: “De Laurentiis strategia chiara, vuole compattare l’ambiente”

Moratti sulla cessione dell’Inter: “Zhang vuole cedere, non me l’aspettavo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coppia scomparsa, il Gip autorizza l’incidente probatorio