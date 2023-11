Inter, infortunio per Bastoni: in dubbio per la gara contro il Napoli

“A seguito degli esami strumentali effettuati questa mattina, che hanno confermato un risentimento muscolare al polpaccio destro, Alessandro Bastoni non è stato ritenuto idoneo a sostenere gli impegni con Macedonia del Nord e Ucraina e farà pertanto rientro al club di appartenenza. Il forfait del difensore dell’Inter, che aveva sospeso anzitempo la seduta di allenamento di ieri, va ad aggiungersi a quelli di Meret, Calabria, Toloi e Locatelli. Al suo posto Luciano Spalletti ha deciso di convocare il difensore della Roma Gianluca Mancini, che si aggregherà al gruppo questa sera nella Capitale.”

Non sono ancora chiari i tempi di recupero del nerazzurro, la cui presenza rimane dubbia per le prossime sfide tra cui quella contro il Napoli in programma il 3 dicembre.

