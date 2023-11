Caso Scommesse, anche Florenzi tra gli indagati

Nella lista dei giocatori indagati per il caso scommesse c’è anche il nome del difensore del Milan Alessandro Florenzi.

Emergono novità circa lo scandalo del caso scommesse che sta coinvolgendo il calcio italiano: attualmente anche Alessandro Florenzi sarebbe indagato.

Di seguito qualche dettaglio sulla vicenda riportato da Tuttosport:

“L’inchiesta della Procura di Torino sul caso scommesse è arrivata ad indagare anche su Alessandro Florenzi. Per l’esterno azzurro del Milan l’accusa è la stessa del suo ex compagno di squadra Sandro Tonali e gli altri indagati: esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. L’atto notificato dalla procura di Torino a Florenzi è un invito alla cosiddetta ‘elezione di domicilio’. Questo tipo di comunicazione equivale all’annuncio dell’apertura di un procedimento penale, in questo caso per la violazione dell’articolo 4 della legge 401 del 1989. Ancora non è chiaro se questo sviluppo sia legato all’analisi dei file delle piattaforme internet da tempo individuate dalla polizia o ad accertamenti di altra natura.”

