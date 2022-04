Mourinho contento della Roma :”Ora ho più soluzioni”

José Mourinho finalmente soddisfatto della panchina della Roma. Il manager portoghese l’ha detto oggi in conferenza stampa, alla vigilia del match dell’Olimpico contro il Bodo/Glimt: “La panchina come soluzione è molto importante e in questo momento io penso esattamente il contrario rispetto ai momenti di difficoltà. In questo momento in panchina ci sono 4-5-6 giocatori che hanno giocato tante volte titolari e ci danno delle soluzioni. Contro la Salernitana abbiamo ribaltato la partita grazie alla panchina, è molto importante e domani potrebbero esserci sei cambi da fare e questo è veramente molto importante”.