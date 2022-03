Chiariello: “Salernitana salvezza impossibile, grave la goleada interista “

Chiariello commenta la sconfitta della Salernitana

Umberto Chiariello attraverso il suo account ufficiale Twitter, ha commentato la sconfotta della Salernitana contro l’Inter che mette in difficoltà il Napoli anche per la differenza reti. Ecco il tweet:

“Quando un portiere becca cinque goal ed è incolpevole allora vuol dire che non c’è nulla da fare. Salvarsi per questa Salernitana è Mission Impossible. Ed è grave la goleada interista ai fini di una eventuale classifica avulsa a tre in caso di pari tra Napoli-Milan (tutte a 58 punti)”.

