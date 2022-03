Milan, possibile il recupero di Ibrahimovic

Il Milan potrebbe ritrovare Zlatan Ibrahimovic per la delicata sfida del Maradona contro il Napoli. Secondo a quanto riportato da Tuttomercatoweb, la volontà dello svedese è quella di provare di tutto pur di esserci dopo l’infortunio al tendine d’Achille. Nell’allenamento odierno effettuerà l’ultimo test prima della decisione definitiva, visto che il Milan partirà domani mattina alla volta di Napoli. Ibrahimovic non avrà tanti minuti nelle gambe, ma la sua esperienza potrebbe essere d’aiuto a tutto l’ambiente rossonero in una trasferta così delicata.

