Bologna-Inter si dovrà giocare e resta fissata al 27 aprile. È questo il verdetto del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, le cui Sezioni Unite hanno deciso oggi sui ricorsi relativi a tre partite di campionato. Si dovrà giocare anche Atalanta-Torino, già fissata per l’11 maggio, mentre resta valido il 2-6 di Atalanta-Udinese.

Your browser does not support the video tag.