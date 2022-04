Calciomercato: non solo Napoli, anche il Milan su Traorè

Il calciomercato estivo è quasi alle porte ed i club stanno già organizzando qualche mossa di mercato. Il giornalista ed esperto fi mercato Nicolò Schira si è esposto sulla questione che riguarda Traorè, centrocampista del Sassuolo.

Come riportato sui suoi canali social, sia il Napoli sia il Milan sarebbero interessati al giocatore. Il Sassuolo avrebbe dunque già fissato il prezzo, che sarebbe di 25 milioni.

“Non solo il Napoli: anche il Milan sta monitorando Junior Traorè in vista della prossima stagione. Il Sassuolo chiede almeno 25 milioni per lasciarlo partire.”

Not only #Napoli: #ACMilan are also monitoring Junior #Traorè for the next season. #Sassuolo still ask €25M at least. #transfers https://t.co/BWlsOkM0Dv

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 13, 2022