Allenamento Napoli, con Mazzarri già ritmi alti: giocatori stupiti

I giocatori del Napoli si sarebbero stupiti degli alti ritmi in campo durante il primo allenamento con Walter Mazzarri.

Walter Mazzarri è tornato a sedere sulla panchina del Napoli solo due giorni fa, nonostante ciò avrebbe già iniziato a lavorare ad alti ritmi con gli azzurri presso il Konami Training Center di Castel Volturno.

L’edizione odierna de Il Corriere della Sera ha evidenziato proprio tale decisione dell’allenatore, che secondo quanto si legge avrebbe stupito i giocatori.

Ecco quanto riportato in merito:

“Intensità e cattiveria, Mazzarri in campo le ha volute vedere subito. Mettendo in scena, così come aveva in mente, il copione Spalletti. Ha insistito sulla linea difensiva, i giocatori presenti (una decina, al netto dei Nazionali) hanno assecondato il ritmo alto della seduta di allenamento, si sono finanche stupiti: tanto parlare in campo, presenza fisica e mentale del nuovo allenatore, il passato recente che in qualche modo torna a fare capolino.”

