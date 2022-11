Napoli, Kvaratskhelia torna in gruppo. Lavoro personalizzato per Rrahmani

Napoli, Kvaratskhelia torna ad allenarsi in gruppo

Il Napoli si è ritrovato oggi presso il centro tecnico di Castelvolturno per la ripresa degli allenamenti, in vista della partenza per il ritiro in Turchia. Il club azzurro, attraverso il sito ufficiale, ha poi diramato il report della seduta:

“Mattinata di allenamento all’SSC Konami Training Center. Il gruppo si è ritrovato stamattina e dopo una prima fase di attivazione in palestra la squadra si è spostata sul campo 1 dove ha svolto lavoro di potenza aerobica, possesso palla e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Kvaratskhelia ha svolto l’intera seduta in gruppo. Nel corso della mattinata c’è stata inoltre la gradita visita di Lorenzo Insigne che si è intrattenuto con il mister e la squadra”.

