Juventus, respinte le dimissioni di Allegri: il retroscena

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un retroscena che riguarda la Juventus, in particolare le dimissioni respinte di Massimiliano Allegri.

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri avrebbe presentato le dimissioni ma queste ultime sarebbero state respinte. A riportare la notizia è stata l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

“Massimiliano Allegri e Federico Cherubini, che lunedì sera avevano fatto capire ad Agnelli che anche loro erano pronti a dimettersi se fosse stato necessario, da ieri mattina sono entrati operativamente nella nuova era. “Proprio come da richiesta di Andrea, che nelle ore precedenti aveva invitato il Direttore Sportivo e l’allenatore non solo a restare ma anche a chiudere la stagione con un trofeo. E come da volontà di John Elkann, che ha voluto puntare sulla continuità dell’area sportiva almeno fino all’estate.”

